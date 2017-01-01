В Киеве поймали "брачного" афериста

Кавалер приезжал на свидания на элитных внедорожниках, которые брал в аренду, снимал апартаменты для встреч и назывался влиятельным человеком.

Правоохранители Киева задержали афериста, 32-летнего уроженца Молдовы, который знакомился с девушками через Интернет, обещал серьезные отношения, входил в доверие к родственникам и выдуривал у них денежные средства.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

У семьи одной из потерпевших ловкач выманил около 60 000 долларов США. Известно, что в 2013 году на Волыни мужчину уже задерживали за мошенничество - и он отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

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“К киевским правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 000 долларов США “, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Получив информацию о ловкаче, столичные работники уголовного розыска начали поиск преступника. Недавно на территории Киева оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены - желающих устроить личную жизнь находилось немало.

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“На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал оббирать или женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги “, - сообщил оперуполномоченный уголовного розыска полиции в Киеве Олег Токаренко.

Также преступник на встречи приезжал в форменной одежде и демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

В 2013 году преступник "промышлял" на Волыни npu.gov.ua

В последнем случае родственника потерпевшей он обещал приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это - по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные - сразу сбежал.

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В ходе расследования уголовного производства следователи поняли, что имеют дело с аферистом со стажем. Несколько лет назад на территории Волынской области он также обманывал людей: девушкам предлагал бракосочетания, другим - решить различные проблемы за денежное вознаграждение. Тогда он также исчезал с деньгами потерпевших.

В 2013 году суд признал его виновным в совершении ряда мошенничеств и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отсидев четыре года, молодой человек оказался на свободе и снова взялся выманивать деньги у доверчивых людей.

“Следователи продолжают расследование уголовного производства, начатого по части четвертой статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех пострадавших от действий злоумышленника. Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей“, - отметил Андрей Крищенко.

Установлено также, что мужчина официально находится в международном розыске криминальной полицией Республики Молдова за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

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