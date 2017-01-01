В Киеве на 9 мая ОУН анонсировала акцию "Смертный полк"

Националисты из ОУН намерены помешать проведению "коллаборантской акции Бессмертный полк“.

Националисты из Добровольческого движения ОУН анонсировали в Киеве на 9 мая акцию “Смертный полк“.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

“Друзья, только что занесли господину Виталия Кличко и господину Андрею Крищенко заявления о мероприятиях на 9 мая. ДР ОУН продолжает начатую в прошлом году акцию Смертный полк“, - говорится в сообщении.

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В заявлении ОУН говорится о том, что акция направлена на “предотвращение коллаборантской акции Бессмертный полк“. Также националисты отмечают, что будут патрулировать центр Киева.

Согласно поданной в Киевскую городскую государственную администрацию заявке, патрулирование будет с 9:00 до 21:00 на улицах Лаврской, Грушевского, Мазепы, на территории Музея Второй мировой войны, возле станции метро “Арсенальная“ и памятнику Ватутину в Мариинском парке.

Заявка ОУН на имя мэра Виталия Кличко facebook.com/ruh.oun

Патрулирование будет с 9:00 до 21:00 facebook.com/ruh.oun

Напомним, 3 мая глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек. В то же время, лидер партии Братство Дмитрий Корчинский в Facebook объявил об проведении акции “Бессмертная дивизия“, целью которой является проведение марша с портретами бойцов дивизии Галичина.

Также в Киеве партия Демократическая орда обещает провести акцию “Weteran WOW“ с целью “затроллить российских пропагандистов“. (WOW - это массовая онлайн-игра на основе вселенной Warcraft, в которой есть орки, эльфы и т.п.)

Картинка к акции "Weteran WOW" 9 мая facebook.com/Demorda.party

Отметим, что год назад ОУН тоже попыталась препятствовать акции Бессмертный полк. Тогда полицейские штурмовали офис организации, поскольку в окне заметили человека с гранатометом. Несколько десятков активистов задержали.