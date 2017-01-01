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В Киеве из-за аномальной жары начали устанавливать охлаждающие рамки

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В столице 4 мая жара более 30 градусов. Люди одеты по-летнему, в парках устанавливают охлаждающие рамки.
Водяная рамка от жары работает уже 4 мая
Водяная рамка от жары работает уже 4 мая
Корреспондент.net

В Киеве из-за аномальной жары начали устанавливать охлаждающие водяные рамки. В частности, одна из таких рамок 4 мая уже работала в столичном парке Победы, сообщает журналист Корреспондент.net.

Фото: Корреспондент.net 
 

Отметим, в прошлом году такие рамки начали устанавливать только в августе. По территории столицы Украины было установлено 15 водяных рамок.

Напомним, 2 мая в Киеве было установлено сразу два температурных рекорда.

Сейчас синоптики прогнозируют украинцам аномально жаркое лето.

 

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Теги: Киев, рекорд, температура, жара, Аномальная жара
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Источник: korrespondent.net

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