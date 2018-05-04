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Задержание наркоторговца в Киеве: стали известны новые подробности

Комментариев: 2
Ранее в Соединенных Штатах Америки осудили украинца за кибермошенничество и депортировали в Украину. Здесь он начал заниматься наркоторговлей.
Кокаин был скрыт в роликовых коньках
Кокаин был скрыт в роликовых коньках
Пресс-центр СБУ

Житель Киева, которого задержали во время получения пяти килограммов кокаина из Центральной Америки, оказался хакером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что ранее на территории США его осудили до восьми лет тюрьмы, обвинив в кибермошенничестве и завладении $15 млн.

После объявления приговора он был депортирован в Украину.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали на территории Киевской таможни в Борисполе при получении посылки.

Напомним, у задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Посылка прибыла в Киев из Панамы.

Ранее в аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина.

 

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Теги: наркотики, Киев, кокаин, прокуратура, наркоторговля, киберпреступность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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direktor_b    04.05.2018, 19:41
Оценка:  +1
direktor_b
Странно,осудили в США на восемь лет и отправили в Украину...
Мохнатыч    04.05.2018, 19:13
Оценка:  +1
Мохнатыч
Как дети, пля) Роликовые коньки аж из Панамы) Типа в Киеве нетути где купить) А типа таможня лохи ни разу не догадываюцца, шо как-то необычно слать снег в Антарктиду.
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