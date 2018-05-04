Задержание наркоторговца в Киеве: стали известны новые подробности
Житель Киева, которого задержали во время получения пяти килограммов кокаина из Центральной Америки, оказался хакером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Отмечается, что ранее на территории США его осудили до восьми лет тюрьмы, обвинив в кибермошенничестве и завладении $15 млн.
После объявления приговора он был депортирован в Украину.
На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали на территории Киевской таможни в Борисполе при получении посылки.
Напомним, у задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Посылка прибыла в Киев из Панамы.
Ранее в аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина.
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