Задержание наркоторговца в Киеве: стали известны новые подробности

Ранее в Соединенных Штатах Америки осудили украинца за кибермошенничество и депортировали в Украину. Здесь он начал заниматься наркоторговлей.

Кокаин был скрыт в роликовых коньках Пресс-центр СБУ

Житель Киева, которого задержали во время получения пяти килограммов кокаина из Центральной Америки, оказался хакером. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что ранее на территории США его осудили до восьми лет тюрьмы, обвинив в кибермошенничестве и завладении $15 млн.

После объявления приговора он был депортирован в Украину.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали на территории Киевской таможни в Борисполе при получении посылки.

Напомним, у задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Посылка прибыла в Киев из Панамы.

Ранее в аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина.

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