В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

В столице Украины ночь на 4 мая оказалась в столице самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С.

В Киеве в четверг, 3 мая, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха - после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума 1934 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Срезневского.

Отмечается, что среднесуточная температура также превысила на 0,8°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

В обсерватории отмечают, что ночь на 4 мая оказалась в столице самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С, что на 0,8°С теплее, чем было в 1934 году.

Напомним, ранее в Киеве были побиты два температурных рекорда.

В середине и конце апреля в Киеве были зафиксированы пять температурных рекордов. Самый теплый день - 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, самый холодный - 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet