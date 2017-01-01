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В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

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В столице Украины ночь на 4 мая оказалась в столице самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С.
В Киеве побит температурный рекорд
В Киеве побит температурный рекорд

В Киеве в четверг, 3 мая, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха - после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума 1934 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Срезневского.

Отмечается, что среднесуточная температура также превысила на 0,8°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

В обсерватории отмечают, что ночь на 4 мая оказалась в столице самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С, что на 0,8°С теплее, чем было в 1934 году.

Напомним, ранее в Киеве были побиты два температурных рекорда.

В середине и конце апреля в Киеве были зафиксированы пять температурных рекордов. Самый теплый день - 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, самый холодный - 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С).

 

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Теги: Киев, рекорд, погода, температура, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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