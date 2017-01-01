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В Киеве произошел взрыв: погиб человек

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В столице произошел взрыв, один человек погиб. Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 мая, на Куреневке (улица Кирилловская, 117).
Полиция на месте взрыва в Киеве
Полиция на месте взрыва в Киеве
Олександр Кохан/ Громадське


В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб, сообщает Громадське.

Взрыв прогремел около 00:45 5 мая. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.
 



В Запорожской области от взрыва снаряда погиб мужчина

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

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Теги: Киев, смерть, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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