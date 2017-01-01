В Киеве произошел взрыв: погиб человек

В столице произошел взрыв, один человек погиб. Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 мая, на Куреневке (улица Кирилловская, 117).

Полиция на месте взрыва в Киеве Олександр Кохан/ Громадське



В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб, сообщает Громадське.

Взрыв прогремел около 00:45 5 мая. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.



У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.





В Запорожской области от взрыва снаряда погиб мужчина

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet