В Киеве произошел взрыв: погиб человек
В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб, сообщает Громадське.
Взрыв прогремел около 00:45 5 мая. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.
По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.
В Запорожской области от взрыва снаряда погиб мужчина
Напомним, ранее в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.
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