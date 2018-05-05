Смог и запах гари: на Виноградаре дымятся сады
В Киеве в пятницу вечером, 4 мая, возник пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината Пуща-Водица на жилмассиве Виноградарь, в районе улицы маршала Гречко.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают РИА Новости-Украина.
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По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако, судя по задымлению, ликвидировать возгорание им так и не удалось. С раннего утра 5 мая жимассивы Виноградарь, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка в Подольского района столицы были окутаны смогом и едким дымом.
“Со временем ситуация лишь ухудшилась. Теперь стал еще ощутимей запах гари“, — рассказал в житель пр-та Правды Александр.
“Пожар так и не потушили, огня не видно, но дым валит в сторону Нивок, но и нам досталось“, — сообщила жительница улицы Межевая Елена.
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“Тошнотворный запах гари ощущается с самого утра. Пришлось закрыть окна“, — отмечает Юлия, проживающая на улице Оболонская Подольского района.
На данный момент официальных комментариев от ГУ ГСЧС в Киеве не поступало. Ппользователи соцсетей активно публикуют фото.
Как сообщалось 3 мая, пожар охватил 20 га леса возле полигона ВСУ под Черниговом.