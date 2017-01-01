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Взрыв на Подоле: в доме погибшего нашли оружие

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В квартире погибшего участника АТО обнаружили гранатомет, гранаты и боеприпасы.
По месту жительства погибшего нашли гранатомет
По месту жительства погибшего нашли гранатомет
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на месте взрыва на Куреневке (Подольский район), где погиб один человек, полиция нашла удостоверение участника боевых действий (УБД), а после в квартире погибшего обнаружила оружие.

Об этом сообщает столичная полиция.

Правоохранители установили, что погибшим является 36-летний местный житель, участвовавший в боевых действиях на Донбассе против российско-террористических войск.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина заявила, что полиция установила место жительства мужчины, на имя которого было выдано удостоверение.

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“В его доме проводится обыск, там изъяты граната Ф-1 и гранатомет, следственные действия продолжаются“, - сообщила спикер полиции.

Граната Ф-1
Граната Ф-1
kyiv.npu.gov.ua

Также полиция пересмотрела записи с камер видеонаблюдения.

“На них не зафиксировано, что к мужчине кто-то подходил до или после момента взрыва. Основная версия, которую сейчас рассматривает следствие - неосторожное обращение со взрывчатым предметом“, - сказала Блищик.

На Подоле от взрыва гранаты погиб мужчина
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Инцидент квалифицирован по двум статьям: ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Киеве на улица Кирилловская, 117, в ночь на 5 мая произошел взрыв гранаты, один человек погиб. 

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Теги: Подол, Куреневка, взрыв, оружие, полиция
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