Взрыв на Подоле: в доме погибшего нашли оружие
В Киеве на месте взрыва на Куреневке (Подольский район), где погиб один человек, полиция нашла удостоверение участника боевых действий (УБД), а после в квартире погибшего обнаружила оружие.
Об этом сообщает столичная полиция.
Правоохранители установили, что погибшим является 36-летний местный житель, участвовавший в боевых действиях на Донбассе против российско-террористических войск.
Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина заявила, что полиция установила место жительства мужчины, на имя которого было выдано удостоверение.
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“В его доме проводится обыск, там изъяты граната Ф-1 и гранатомет, следственные действия продолжаются“, - сообщила спикер полиции.
Также полиция пересмотрела записи с камер видеонаблюдения.
“На них не зафиксировано, что к мужчине кто-то подходил до или после момента взрыва. Основная версия, которую сейчас рассматривает следствие - неосторожное обращение со взрывчатым предметом“, - сказала Блищик.
Инцидент квалифицирован по двум статьям: ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, в Киеве на улица Кирилловская, 117, в ночь на 5 мая произошел взрыв гранаты, один человек погиб.