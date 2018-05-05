В Киеве воруют плитку с только что отремонтированной трамвайной остановки

Остановку открыли две недели назад.

Остановку Улица Генерала Потапова на Борщаговской линии скоростного трамвая открыли 20 апреля после капитального ремонта. А уже 4 мая киевляне недосчитались на ней плиток. Об этом сообщил в Facebook киевлянин Сергей Гринкевич.

Остановка уже не выглядит новой facebook.com/s.hrynkevych

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“Этого оказалось достаточно, чтобы показать все качество чуть менее двухлетней реконструкции. Таких мест, где плитка “звенит“ при постукивании, очень много.Да и на фото видно, что площадь приклеивания клея просто печальна, а то и вовсе отсутствует“ – посетовал пользователь.

Другой киевлянин запечатлел на фото, как неизвестная женщина в рабочей жилетке уносит тактильную плитку со станции. “Борщага же. Все, что криво лежит - пригодится в хозяйстве“, - пошутил один из комментаторов в группе “Транспорт Киева“.

"Все, что криво лежит - пригодится в хозяйстве" facebook.com/Tymofii Nahorniy

Напомним, 6 апреля в Киеве супружеская пара украла бронзовую плитку со скульптуры на Подоле. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.