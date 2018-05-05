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В Киеве воруют плитку с только что отремонтированной трамвайной остановки

Комментариев: 3
Остановку открыли две недели назад.
Киевляне в соцсетях делятся фотографиями остановки после капремонта
Киевляне в соцсетях делятся фотографиями остановки после капремонта
facebook.com/s.hrynkevych

Остановку Улица Генерала Потапова на Борщаговской линии скоростного трамвая  открыли 20 апреля после капитального ремонта. А уже 4 мая киевляне недосчитались на ней плиток. Об этом сообщил в Facebook киевлянин Сергей Гринкевич.

Остановка уже не выглядит новой
Остановка уже не выглядит новой
facebook.com/s.hrynkevych

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“Этого оказалось достаточно, чтобы показать все качество чуть менее двухлетней реконструкции. Таких мест, где плитка “звенит“ при постукивании, очень много.Да и на фото видно, что площадь приклеивания клея просто печальна, а то и вовсе отсутствует“ – посетовал пользователь.

Другой киевлянин запечатлел на фото, как неизвестная женщина в рабочей жилетке уносит тактильную плитку со станции. “Борщага же. Все, что криво лежит - пригодится в хозяйстве“, - пошутил один из комментаторов в группе “Транспорт Киева“.

"Все, что криво лежит - пригодится в хозяйстве"
facebook.com/Tymofii Nahorniy

Напомним, 6 апреля в Киеве супружеская пара украла бронзовую плитку со скульптуры на Подоле. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Теги: Киев, Борщаговка, трамвайная остановка, плитка, капремонт, кража, вандализм
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Комментариев (3)
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dj_qwe    05.05.2018, 12:24
Оценка:  0
dj_qwe
Пару лет назад Киев собирал на краску ...давайте собирать на клей.
Юрий    05.05.2018, 11:59
Оценка:  +2
Юрий
Бред какой-то. Уборщица просто убирает обвалившуюся плитку, а умники уже кричат "воруют!" А так да, качество, как обычно, на высоком европейском уровне.
Cерgей    05.05.2018, 11:57
Оценка:  +2
Cерgей
Ее так положили что она сама отпала. Комунальщики убирают чтобы не споткнулись люди и чтобы не побили, не на перроне ведь ей лежать. Кому такая плитка нужно в квартиру?
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