Смог в Киеве: в ГСЧС назвали причину
Плотная задымленность, на которую в субботу жаловались жители Подольского, Святошинского и Соломенского районов столицы, объясняется пожаром на на свалке мусора.
Задымленность в Подольском районе Киева возникла из-за пожара на свалке мусора на территории одного из агрокомбинатов по улице Маршала Гречко, 24.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что пожар возник сегодня в 05:17. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они боролись с огнем около пяти часов.
В 08:06 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован, а в 10:58 был ликвидирован.
Всего к тушению привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в столице.
Как сообщалось ранее, утром 5 мая густой смог окутал несколько жилых массивов в Подольском районе столицы.