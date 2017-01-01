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Смог в Киеве: в ГСЧС назвали причину

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Плотная задымленность, на которую в субботу жаловались жители Подольского, Святошинского и Соломенского районов столицы, объясняется пожаром на на свалке мусора.
Пожар на свалке потушили еще утром
Пожар на свалке потушили еще утром
dsns.gov.ua

Задымленность в Подольском районе Киева возникла из-за пожара на свалке мусора на территории одного из агрокомбинатов по улице Маршала Гречко, 24.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что пожар возник сегодня в 05:17. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они боролись с огнем около пяти часов.

В 08:06 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован, а в 10:58 был ликвидирован.

В пожаре никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал
dsns.gov.ua
Дым от возгорания развеялся около 13:00
Дым от возгорания развеялся около 13:00
dsns.gov.ua

Всего к тушению привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в столице.

Как сообщалось ранее, утром 5 мая густой смог окутал несколько жилых массивов в Подольском районе столицы.

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Теги: Подол, пожар, дым, смог, ГСЧС
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