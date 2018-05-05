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На Столичном шоссе сгорели более 50 автомобилей

Комментариев: 2
Дым от горящих авто виден за 8 километров. На штрафплощадке сгорели десятки автомобилей.
На Столичном шоссе сгорели более 50 автомобилей
© kyiv.dsns.gov.ua
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  • Спасателям удалось загасить огонь
  • Обстоятельства инцидента пока не известны
  • Высоко поднимались клубы черного дыма
  • На место присшествия выехали спасатели
  • Дым был виден издалека
  • Люди делятся фото происшествия в соцсетях
  • Авто находились на автостоянке
  • Никто из людей не пострадал
  • Причины возгорания установят эксперты
На Столичном шоссе сгорели более 50 автомобилей
Спасателям удалось загасить огонь
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В Киеве на Столичном шоссе произошел масштабный пожар, сгорели более 50 автомобилей на автостоянке.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Причины возгорания пока не известны. Информации о пострадавших нет. На место происшествия вызвали дополнительные силы спасателей.

В ГСЧС уточнили, что на данный момент пожар ликвидирован. Всего сгорело около 54 авто.

Информация о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар, поступила в оперативно-координационный центр ГСЧС в 13:19. На место происшествия направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

“Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14: 15-ликвидирован“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 12 единиц техники и около 50 человек личного состава.

Информатор со слов очевидцев пишет, что здесь стояли не только легковушки, но и мусоровозы Гринко. По некоторым данным - незаконно. Подозревают поджог.

Как сообщалось, 4 мая в ВСУ назвали причины нового пожара на складах в Балаклее.

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Теги: авто, Киев, пожар
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Комментариев (2)
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Kyiv2020    05.05.2018, 15:34
Оценка:  +2
Kyiv2020
Ось вам результат незаконних автостоянок, які не несуть будь-якої відповідальності і напряму належать теперішнім і колишнім чиновникам. Києвом, як і країною керує банда. А ми, як і належить бидлу, сидимо на диванах і просторікуємо.
Kiirill    05.05.2018, 15:58
Оценка:  +1
Kiirill
Штрафплощадка, читаем внимательно, власть конечно плохая
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