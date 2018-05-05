Дым от горящих авто виден за 8 километров. На штрафплощадке сгорели десятки автомобилей.

На Столичном шоссе сгорели более 50 автомобилей

На весь экран Свернуть

На Столичном шоссе сгорели более 50 автомобилей

В Киеве на Столичном шоссе произошел масштабный пожар, сгорели более 50 автомобилей на автостоянке.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: Смог в Киеве: в ГСЧС назвали причину

Причины возгорания пока не известны. Информации о пострадавших нет. На место происшествия вызвали дополнительные силы спасателей.

В ГСЧС уточнили, что на данный момент пожар ликвидирован. Всего сгорело около 54 авто.

Информация о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар, поступила в оперативно-координационный центр ГСЧС в 13:19. На место происшествия направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

“Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14: 15-ликвидирован“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 12 единиц техники и около 50 человек личного состава.

Информатор со слов очевидцев пишет, что здесь стояли не только легковушки, но и мусоровозы Гринко. По некоторым данным - незаконно. Подозревают поджог.

Как сообщалось, 4 мая в ВСУ назвали причины нового пожара на складах в Балаклее.