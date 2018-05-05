В Киеве с 10-го этажа упал мужчина, когда мыл окна

Молодой мужчина случайно оступился, в результате чего разбился насмерть.

Погибшему было меньше 30 лет kiev.informator.ua

В столичном районе Виноградарь, по улице Приорка, мужчина упал с 10-го этажа 16-этажного дома, когда мыл окна.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительным данным, причиной падения стал несчастный случай. Молодой мужчина случайно оступился, в результате чего разбился насмерть.

Полицейские сообщили, что погибшему было меньше 30 лет. Во время происшествия мужчина находился дома один, его мать, с которой он проживал, во время случившегося торговала на рынке.

В момент трагедии мужчина был в квартире сам kiev.informator.ua

На месть инцидента пришла мать погибшего kiev.informator.ua

На месте работает ледственно-оперативная группа.

Напомним, 1 мая в пригороде Киева, в Броварах, насмерть разбился двухлетний малыш, выпав из окна седьмого этажа.

Ранее, 27 апреля, в городе Белгород-Днестровский семилетний мальчик выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома и получил травмы при падении.