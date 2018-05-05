В Киеве с 10-го этажа упал мужчина, когда мыл окна
В столичном районе Виноградарь, по улице Приорка, мужчина упал с 10-го этажа 16-этажного дома, когда мыл окна.
Об этом сообщает Информатор.
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По предварительным данным, причиной падения стал несчастный случай. Молодой мужчина случайно оступился, в результате чего разбился насмерть.
Полицейские сообщили, что погибшему было меньше 30 лет. Во время происшествия мужчина находился дома один, его мать, с которой он проживал, во время случившегося торговала на рынке.
На месте работает ледственно-оперативная группа.
Напомним, 1 мая в пригороде Киева, в Броварах, насмерть разбился двухлетний малыш, выпав из окна седьмого этажа.
Ранее, 27 апреля, в городе Белгород-Днестровский семилетний мальчик выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома и получил травмы при падении.