На Троещине инкассаторы попали в ДТП: есть пострадавшие

Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняется.

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В Деснянском районе Киева (на Троещине) произошло серьезное ДТП с пострадавшими - столкнулись автомобили Hyundai и Renault.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Примерно в 16:00 на Бальзака, 55, произошло столкновение автомобилей Hyundai и Renault (инкассаторы Ukrsibbank)“, - говорится в сообщении.

На месте работали спасатели КАРС, бойцы ГСЧС, патрульные полицейские и медики.

Авто столкнулись на улице Бальзака facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 15 февраля на Троещине Volkswagen Passat CC слетел с дороги в подземный переход и пролетев 20 метров разбился.