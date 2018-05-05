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Жара в Киеве побила рекорд 1911 года

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В столице Украины 4 мая температура поднялась до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.
В Киеве побит новый температурный рекорд
В Киеве побит новый температурный рекорд
Корреспондент.net

В Киеве в пятницу, 4 мая, был зафиксирован рекорд максимальной температуры, когда она поднялась до +30,1°С. Это на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднесуточная температура 5 мая превысила историческое значение 1934 года.

"И среднесуточная температура также превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С. Начало мая для киевлян оказалось аномально знойным и сухим", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха - после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума 1934 года.

Ранее в Киеве были побиты два температурных рекорда.

 

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Теги: Киев, рекорд, погода, жара, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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