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В Киеве инкассаторы пострадали в ДТП

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Произошло лобовое столкновение: от удара легковушку выбросило на обочину, а микроавтобус перевернулся на крышу.
В салоне микроавтобуса находилось пять человек
В салоне микроавтобуса находилось пять человек
Эспрессо

В Киеве по улице Бальзака в Деснянском районе произошло ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. Травмы получили шесть человек, среди них двухлетний ребенок.

Об этом сообщает Эспрессо в субботу, 5 мая.

Как установили полицейские, произошло лобовое столкновение. От удара легковушку выбросило на обочину, а микроавтобус перевернулся на крышу.

Среди пострадавших – водитель и двое пассажиров Hyundai автомобиля, среди них двухлетний ребенок.

"В инкассаторской машине пострадали три человека, которые сидели впереди. Также, по словам полицейского, в салоне буса было еще двое, которые отделались незначительными ушибами", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в субботу в Киеве произошел крупный пожар на штрафплощадке. Сгорели более 50 автомобилей. Пострадавших нет.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, полиция, инкассаторы, пострадавшие, инкассаторский транспорт
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Источник: korrespondent.net

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