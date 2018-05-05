Произошло лобовое столкновение: от удара легковушку выбросило на обочину, а микроавтобус перевернулся на крышу.

В салоне микроавтобуса находилось пять человек Эспрессо

В Киеве по улице Бальзака в Деснянском районе произошло ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. Травмы получили шесть человек, среди них двухлетний ребенок.

Об этом сообщает Эспрессо в субботу, 5 мая.

Как установили полицейские, произошло лобовое столкновение. От удара легковушку выбросило на обочину, а микроавтобус перевернулся на крышу.

Среди пострадавших – водитель и двое пассажиров Hyundai автомобиля, среди них двухлетний ребенок.

"В инкассаторской машине пострадали три человека, которые сидели впереди. Также, по словам полицейского, в салоне буса было еще двое, которые отделались незначительными ушибами", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве инкассаторы пострадали в ДТП

Напомним, ранее в субботу в Киеве произошел крупный пожар на штрафплощадке. Сгорели более 50 автомобилей. Пострадавших нет.

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