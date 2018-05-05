От удара такси несколько раз перевернулось. В результате аварии один человек погиб, еще пять пострадали.

В Святошинском районе Киева, на Большой кольцевой дороге, в субботу, 5 мая, произошло смертельное ДТП с участием такси UBER. Об этом сообщают Вартови Эспрессо.

Отмечается, что черная Skoda двигалась в направлении Кольцевой. С прилегающего выезда резко выехало такси той же марки. Водитель черной Skoda не успел среагировать и врезался в такси.

После столкновения такси перевернулось несколько раз. В результате столкновения погиб один пассажир такси, еще пять человек с различными травмами забрала скорая. У водителя черной Skoda ушиб руки, от госпитализации мужчина отказался.

В такси, кроме водителя, находилось еще пять пассажиров, что запрещено правилами дорожного движения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, полиция, медики.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в результате ДТП погиб пассажир такси

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