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В Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина

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По предварительным данным, на причале возле озера на Петропавловской Борщаговке взорвалась граната.
На месте взрыва в Киеве
На месте взрыва в Киеве
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что информация об инциденте на улице Соборной поступила экстренным службам около 23.10 в субботу, 5 мая.

По предварительным данным, взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

О причинах детонации взрывного устройства пока не известно. На месте происшествия множественные следы крови, там работала следственно-оперативная группа и медики.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в Киеве на Куреневке произошел взрыв гранаты, жертвой которого стал мужчина.

В Киеве погиб человек во время взрыва автомобиля

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Теги: Киев, полиция, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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