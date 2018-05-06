В Киеве Volkswagen влетел под фуру: погибла девушка

Пьяный водитель Пассата на еврономерах влетел в фуру и фактически убил собственную жену, которая сидела спереди.

На улице Братиславской в Киеве в ночь на воскресенье, 6 мая. произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Информатор, водитель Volkswagen Passat на еврономерах залетел под прицеп MAN. Сам он выжил, а вот его 24-летняя супруга погибла на месте. Чтобы “вырезать“ тело, на место трагедии выезжал аварийно-спасательный отряд.

Водитель получил незначительные травмы kiev.informator.ua

По словам водителя грузовика, он остановился возле БСП в крайнем правом ряду из-за поломки, включил аварийку и установил знак аварийной остановки.

Со слов очевидцев Passat ехал на большой скорости в сторону станции метро Черниговская и пытался обойти впереди едущий автомобиль по правой полосе. Во время маневра водитель не успел завершить обгон и врезался в грузовик.

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В полиции выяснили, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии. Он со своей супругой ехал домой. Кроме этого мужчина не смог объяснить, по какой причине он сел пьяный за руль. И не мог вспомнить, сколько человек было в машине.

Напомним, в Киеве на улице Бориспольская в четверг, 3 мая, произошло ДТП - автомобиль столкнулся с платформой поезда, перевозивший бронетехнику.