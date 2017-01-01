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В центре Киева горел ресторан, госпитализирована женщина

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Женщина получила ожоги. Пока что неизвестно, кто это - сотрудница ресторана или посетитель.
Горел ресторан на Саксаганского
Горел ресторан на Саксаганского
unn.com.ua

В воскресенье утром, 6 мая, в центре Киева на улице Саксаганского возник пожар в одном из ресторанов, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной ГСЧС.

“Пожар произошел в ресторане около 11:00, но пожарные сработали быстро и его потушили. Однако госпитализирована женщина с ожогами“, - рассказали спасатели.

Напомним, 25 апреля под Киевом горел ресторанный комплекс.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине прогнозируют чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Теги: пожар, Киев, ресторан
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