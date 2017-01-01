Три киевских троллейбуса в ночь на 7 мая изменят маршрут

В ночь с 6 на 7 мая движение троллейбусных маршрутов № 23, 27, 30 в Киеве будет изменено. Изменение маршрута связано с проведением капремонта.

В столице в связи с проведением капитального ремонта будет изменено движение троллейбусов в ночь с 6 по 7 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 7 мая с 00:00 до 05:00 в связи с проведением капитального ремонта проезжей части на перекрестке ул. Елены Телиги – ул. Щусева – ул. Мельникова движение троллейбусных маршрутов № 23, 27, 30 будет изменено", – говорится в сообщении.

На указанный период троллейбусные маршруты № 23, 27, 30 будут курсировать по маршруту:





В Житомире подростки избили водителя троллейбуса Заезд и выезд троллейбусов маршрута № 23 будет скорректирован, троллейбусы маршрута № 27 – от станции Киев-Волынский до Дегтяревского путепровода, а троллейбусы маршрута № 30 – на двух участках: ул.Кадетский Гай – Дегтяревское путепровод, ул.Милославская – железнодорожная станция "Зенит".

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