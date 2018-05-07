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Под Киевом ВАЗ столкнулся с двумя микроавтобусами

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ВАЗ на большой скорости он протаранил желтый Sprinter, после чего от удара авто выбросило в белый Mercedes.
Пострадали водитель ВАЗа и его две пассажирки
Пострадали водитель ВАЗа и его две пассажирки
kiev.informator.ua

Под Киевом на Одесской трассе автомобиль ВАЗ разбился о два микроавтобуса Mercedes Sprinter.

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Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло вблизи села Саливонки около 23:30. Со слов водителя одного из микроавтобусов, автомобиль ВАЗ двигался в направлении Одессы. На большой скорости он протаранил желтый Sprinter, после чего от удара авто выбросило в белый Mercedes.

В результате аварии ВАЗ очень сильно пострадал. Водитель “девятки“ и его две пассажирки были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Водители микроавтобусов обошлись без травм.

Напомним, 6 мая на улице Братиславской в Киеве Volkswagen влетел под фуру, в результате чего погибла девушка. Ранее, 5 мая, на Большой Окружной дороге в Киеве столкнулись две Skoda - Fabia (такси Uber) и Octavia.

 

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Теги: Одесская трасса, ДТП, ВАЗ, микроавтобусы, Mercedes Sprinter
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Сквозняк    07.05.2018, 09:42
Оценка:  +2
Сквозняк
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