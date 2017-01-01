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В Киеве пьяный водитель выехал на встречку: три пострадавших

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Содержание алкоголя в крови было более чем в 11 раз выше допустимой нормы.
В Киеве пьяный водитель выехал на встречку: три пострадавших
© facebook.com/KyivOperativ
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  • У виновника ДТП было 2,29 промиле
  • Три человека госпитализированы
  • Пьяный выехал на встречку на проспекте Мира
  • Информация о состоянии пострадавших не уточняется
  • Полиция выяснила обстоятельства происшествия
  • Виновник ДТП задержан
В Киеве пьяный водитель выехал на встречку: три пострадавших
У виновника ДТП было 2,29 промиле
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В Киеве на улице Мира водитель автомобиля Ford в состоянии сильного алкогольного опьянения на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где в лобовую протаранил Daewoo. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

В результате ДТП все, кто ехал в Daewoo, с различными травмами были госпитализированы.

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“Зачем этот водитель Ford, г.н.з. AA8543CK, выехал на дорогу? Нам он объяснить не смог, только что-то мурликал. Он вообще мало, что смог, ведь драгер он задул на целых 2,29 (более чем в 11 раз выше допустимой нормы)“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 28 февраля, во Львове патрульные полицейские, оформляя ДТП, обнаружили нетрезвого водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови. 

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Теги: ДТП, авария, пьяный, Киев
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