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В Киеве продают под застройку дворик с воронами

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Дворик на улице Рейтерской продают за 1 миллион долларов.
В объявлении указано, что на продажу уходит 24 сотки
В объявлении указано, что на продажу уходит 24 сотки
lifekiev.com

В Киеве под застройку продают дворик с воронами, который находится на улице Рейтерская. 

Объявление о продаже размещено на сайте OLX.

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В объявлении указано, что на продажу уходит 24 сотки, на которых присутствует два въезда и три здания общей площадью 450 квадратных метров. Дворик оценили на продажу в 1 миллион долларов США.

В тексте также говорится, что строительство до 10 этажей согласовано с КГГА и Государственной архитектурно-строительной инспекцией. 

Продажа якобы согласована с КГГА и ГАСИ
Продажа якобы согласована с КГГА и ГАСИ
olx.ua

Одним из преимуществ, автор объявления называет “удобный заезд для строительной техники“.

Напомним, 19 апреля под здание столичного Горсовета пришли несколько сотен людей, с требованием сохранить исторический Киев.

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Теги: Рейтарская, дворик с воронами, продажа, застройка, OLX
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