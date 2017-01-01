В Киеве продают под застройку дворик с воронами

Дворик на улице Рейтерской продают за 1 миллион долларов.

В объявлении указано, что на продажу уходит 24 сотки lifekiev.com

В Киеве под застройку продают дворик с воронами, который находится на улице Рейтерская.

Объявление о продаже размещено на сайте OLX.

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В объявлении указано, что на продажу уходит 24 сотки, на которых присутствует два въезда и три здания общей площадью 450 квадратных метров. Дворик оценили на продажу в 1 миллион долларов США.

В тексте также говорится, что строительство до 10 этажей согласовано с КГГА и Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Продажа якобы согласована с КГГА и ГАСИ olx.ua

Одним из преимуществ, автор объявления называет “удобный заезд для строительной техники“.

Напомним, 19 апреля под здание столичного Горсовета пришли несколько сотен людей, с требованием сохранить исторический Киев.