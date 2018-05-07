Переключиться на мобильную версию

В Киеве обнаружили тело полицейского

Комментариев: 2
Умерший сержант управления полиции в метрополитене не был при исполнении обязанностей. В протоколе указали, что смерть 32-летнего мужчины наступила по естественным причинам.
В Киеве обнаружили тело полицейского
В Киеве обнаружили тело полицейского
Патрульная полиция в Facebook

Около входа на станцию Черниговская утром в понедельник, 7 мая было найдено тело полицейского.

Об этом сообщает радиостанция Голос Столицы.

Отмечается, что на место съехались около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей.

Умершим оказался сержант управления полиции 1986 года рождения. Известно, что он был не при исполнении обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку.

Следов колото-резанных ран или огнестрельных ранений на его теле не обнаружено. В протоколе правоохранители констатировали естественную смерть.

Читай также: В Киеве задержали экс-главу полиции Харькова за пьяное вождение

Также сообщается, что полицейские опровергли информацию, что на умершем якобы были золотые украшения, которые исчезли.

Напомним, в марте в Киеве произошло крупное ДТП, в котором травмы получили полицейские.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, метро, смерть, полиция, полицейские, полицейский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Конфузий    07.05.2018, 14:29
Оценка:  +2
Конфузий
Вы вообще в своем уме?! В 32 года смерть по естественным причинам?! Кого у нас напирают в полицию? Инвалидов? Или в этой стране умереть в 32 года - это естественно?
vysnovok    07.05.2018, 14:41
Оценка:  +1
vysnovok
..."не был при исполнении обязанностей"..."утро м в понедельник,
7 мая"..., когда "было найдено тело полицейского"...

Вместо того, чтобы оказать своевременную помощь, они всю ночь ждали окончания его дежурства.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь