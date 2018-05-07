Умерший сержант управления полиции в метрополитене не был при исполнении обязанностей. В протоколе указали, что смерть 32-летнего мужчины наступила по естественным причинам.

В Киеве обнаружили тело полицейского Патрульная полиция в Facebook

Около входа на станцию Черниговская утром в понедельник, 7 мая было найдено тело полицейского.

Об этом сообщает радиостанция Голос Столицы.

Отмечается, что на место съехались около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей.

Умершим оказался сержант управления полиции 1986 года рождения. Известно, что он был не при исполнении обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку.

Следов колото-резанных ран или огнестрельных ранений на его теле не обнаружено. В протоколе правоохранители констатировали естественную смерть.

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Также сообщается, что полицейские опровергли информацию, что на умершем якобы были золотые украшения, которые исчезли.

Напомним, в марте в Киеве произошло крупное ДТП, в котором травмы получили полицейские.