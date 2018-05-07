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Стало известно, какие улицы Киева отремонтируют в этом году

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На проведение работ предусмотренно финансирование в размере 1,293 миллиарда гривен.
782 миллиона гривен выделят в рамках "таможенного эксперимента"
782 миллиона гривен выделят в рамках "таможенного эксперимента"
УНИАН

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова рассказала, какие улично-дорожные сети столицы Киевавтодор отремонтирует в 2018 году. 

Об этом сообщает УНИАН.

“На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и улицы Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на проспекте Бандеры и Палладина, Софиевской площади, улице Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении улицы Богатырской с проспектом Оболонским и других объектах“, - сообщила Куракова.

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Отмечается, что на данный момент уже ведутся ремонтные работы на транспортной развязке на пересечении проспекта Комарова и улицы Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило, улицах Елены Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Алма-Атинская, Семьи Кульженко, Владимирская, улице Вернадского, улице Тычины.

На проведение работ предусмотренно финансирование в размере 1,293 миллиарда гривен.

“На сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств таможенного эксперимента на сумму 782,148 миллиона гривен“, - добавила директор.

Напомним, 7 мая Киевавтодор сообщил, что в связи с проведением ремонтных работ на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней.

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Теги: Киевавтодор, КГГА, дороги, улицы, ремонт
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Комментариев (2)
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Lyosha    07.05.2018, 15:39
Оценка:  -1
Lyosha
Где ремонт на Лесном массиве???!!! Улицы Киото,Милютенко и остальные? Развязка возле метро Черниговская? Когда вы здесь сделаете нормальные дороги?? Невозможно ездить!!! Кличко разочаровал!!!
dj_qwe    07.05.2018, 15:42
Оценка:  0
dj_qwe
Я как житель Лесного массива...... мне уже 30 лет... я с рождения тут не видел ремонта..... в лучшем случае ямы смолой заливают
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