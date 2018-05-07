Стало известно, какие улицы Киева отремонтируют в этом году

На проведение работ предусмотренно финансирование в размере 1,293 миллиарда гривен.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова рассказала, какие улично-дорожные сети столицы Киевавтодор отремонтирует в 2018 году.

Об этом сообщает УНИАН.

“На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и улицы Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на проспекте Бандеры и Палладина, Софиевской площади, улице Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении улицы Богатырской с проспектом Оболонским и других объектах“, - сообщила Куракова.

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Отмечается, что на данный момент уже ведутся ремонтные работы на транспортной развязке на пересечении проспекта Комарова и улицы Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило, улицах Елены Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Алма-Атинская, Семьи Кульженко, Владимирская, улице Вернадского, улице Тычины.

На проведение работ предусмотренно финансирование в размере 1,293 миллиарда гривен.

“На сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств таможенного эксперимента на сумму 782,148 миллиона гривен“, - добавила директор.

Напомним, 7 мая Киевавтодор сообщил, что в связи с проведением ремонтных работ на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней.