В центре Киева обстреляли автомобиль бизнесмена

По неофициальной информации, расстрел автомобиля Infiniti предпринимателя Вадима Бермана рассматривают как "предупреждение" от конкурентов на рынке нефтепродуктов.

По данным СМИ, в Киеве обстреляли авто бизнесмена kiev.informator.ua

В Печерском районе Киева, на улице Цитадельной, неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti одного из местных жителей. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Инцидент произошел утром возле дома пострадавшего. Стреляли в лобовое стекло автомобиля.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями. Было изъято несколько деформированных пуль, которые направят на экспертизу для установления вида оружия, из которого были сделаны выстрелы.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Страна со ссылкой на источники в МВД пишет, что обстрелянный автомобиль принадлежит бизнесмену Вадиму Берману.

Берман возглавляет фирму ТД Весма, которая по данным из открытых источников регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполииции и Госуправлению делами.

“Правоохранители неофициально связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке“, - утверждает издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали двух мужчин, причастных к похищению бизнесмена из Азербайджана.