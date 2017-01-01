В центре Киева обстреляли автомобиль бизнесмена
В Печерском районе Киева, на улице Цитадельной, неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti одного из местных жителей. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Инцидент произошел утром возле дома пострадавшего. Стреляли в лобовое стекло автомобиля.
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На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями. Было изъято несколько деформированных пуль, которые направят на экспертизу для установления вида оружия, из которого были сделаны выстрелы.
В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
Страна со ссылкой на источники в МВД пишет, что обстрелянный автомобиль принадлежит бизнесмену Вадиму Берману.
Берман возглавляет фирму ТД Весма, которая по данным из открытых источников регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполииции и Госуправлению делами.
“Правоохранители неофициально связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке“, - утверждает издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали двух мужчин, причастных к похищению бизнесмена из Азербайджана.