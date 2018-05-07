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В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи

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Обломки строения обрушились на прохожих на улице Ярославов Вал.
В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи
© kiev.informator.ua
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  • Никто из людей не пострадал
  • Частично обрушилась верхняя часть фасада здания
  • Потенциально опасные куски крыши сейчас оббивают
  • Улица перекрыта машинами аварийно-спасательной службы
  • Предварительная причина обвала — ветхость здания
  • Кирпичи посыпались на одну из центральных улиц столицы
В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи
Никто из людей не пострадал
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В самом центре Киева на улице Ярославов Вал, 19, в понедельник, 7 мая, частично обрушилась верхняя часть фасада старого здания. К счастью, в результате происшествия никто из прохожих не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось около 14:00. По словам спасателей КГГА, причина обвала — ветхость здания. 

Улицу перекрыли машины аварийно-спасательной службы, на месте работают спасатели КГГА. Потенциально опасные куски крыши сейчас оббивают.

Как сообщалось 28 марта, с Воздухофлотского моста на авто падают куски бетона.

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Теги: обвал, старое здание, стена, крыша, кирпичи, ГСЧС, Киев
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