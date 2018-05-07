В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи
Обломки строения обрушились на прохожих на улице Ярославов Вал.
В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи
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В центре Киева с крыши на тротуар посыпались кирпичи
Никто из людей не пострадал
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В самом центре Киева на улице Ярославов Вал, 19, в понедельник, 7 мая, частично обрушилась верхняя часть фасада старого здания. К счастью, в результате происшествия никто из прохожих не пострадал.
Об этом сообщает Информатор.
Происшествие случилось около 14:00. По словам спасателей КГГА, причина обвала — ветхость здания.
Улицу перекрыли машины аварийно-спасательной службы, на месте работают спасатели КГГА. Потенциально опасные куски крыши сейчас оббивают.
Как сообщалось 28 марта, с Воздухофлотского моста на авто падают куски бетона.