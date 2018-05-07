Погром лагеря ромов в Киеве: полиция объявила подозрения

За погром лагеря ромов на Лысой горе предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц, сообщил министр внутренних дел Украины.

Арсен Аваков сообщил, что за погром лагеря ромов в Киеве объявлены подозрения ряду лиц МВД Украины

За погром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет УНИАН в понедельник, 7 мая.

Так, на вопрос журналистов, почему до сих пор отсутствуют объявления подозрений за разгон цыганского лагеря, Аваков ответил: "В ситуации с разгоном цыганского лагеря открыто уголовное производство, предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц. Если бы вы были процессуальным лицом, вы бы знали несколько больше".

Ранее сообщалось, что полиция открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столице.

Напомним, ранее представители националистической организации С14 заявили, что проогнали ромов из лагеря на Лысой горе.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил после инцидента, что в столичном урочище сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

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