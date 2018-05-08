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В Киеве мужчине всадили нож в голову

Комментариев: 2
Извлечь нож удалось только после второй операции.
На рентгеновском снимке видна глубина травмы.
На рентгеновском снимке видна глубина травмы.
dtp.kiev.ua

В Киеве на вокзале мужчина получил тяжелую травму. Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, пострадавший сделал кому-то замечание и поплатился за это столь тяжелым образом. О произошедшем стало известно во вторник, 8 мая. 

Так выглядело ранение, когда мужчину доставили в реанимацию.
Так выглядело ранение, когда мужчину доставили в реанимацию.
dtp.kiev.ua

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Пострадавший находится в реанимации. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Отмечается, что он пережил кому, а нож удалось извлечь только во время второй операции. Он выжил и дышит сам, медики оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое.  

Мужчине чудом удалось выжить
Мужчине чудом удалось выжить
dtp.kiev.ua

Напомним, 7 мая под Киевом 16-летний подросток смертельно ранил ножом своего 15-летнего товарища. Инцидент произошел во время проводов их общего знакомого в армию.

 

 

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Теги: Киев, вокзал, нападение, нож, голова, черепно-мозговая травма, криминал
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Комментариев (2)
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Gagarinn    08.05.2018, 09:31
Оценка:  0
Gagarinn
Это пиzдец!
Сквозняк    08.05.2018, 09:27
Оценка:  +1
Сквозняк
Зато полицию нигде не увидишь, только и слышно что то там, то там на взятке ловят.
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