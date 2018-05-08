В Киеве мужчине всадили нож в голову

Извлечь нож удалось только после второй операции.

В Киеве на вокзале мужчина получил тяжелую травму. Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, пострадавший сделал кому-то замечание и поплатился за это столь тяжелым образом. О произошедшем стало известно во вторник, 8 мая.

Так выглядело ранение, когда мужчину доставили в реанимацию. dtp.kiev.ua

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Пострадавший находится в реанимации. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Отмечается, что он пережил кому, а нож удалось извлечь только во время второй операции. Он выжил и дышит сам, медики оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое.

Мужчине чудом удалось выжить dtp.kiev.ua

Напомним, 7 мая под Киевом 16-летний подросток смертельно ранил ножом своего 15-летнего товарища. Инцидент произошел во время проводов их общего знакомого в армию.