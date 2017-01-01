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Родину-мать в Киеве украсили венком из маков

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Возле венка будет постоянно дежурить команда альпинистов.
Вес каждого цветка составляет около 90 кг
Вес каждого цветка составляет около 90 кг
скриншот из видео

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В Киеве ко Дню памяти и примирения, который Украина отмечает 8 мая, монумент Родине-матери, расположенной на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне,  традиционно украсили венком из красных маков.

Об этом сообщает ТСН.

Поскольку в последние дни в столице были сильные порывы ветра и грозы, монтирование огромных цветов на каркас монумента затянулось. 

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Возле венка будет постоянно дежурить команда альпинистов, которые будут следить за состоянием конструкции и предотвращать возможную ее деформацию. 

Стоит отметить, что День памяти и примирения был провозглашен решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. Украина присоединилась к чествованию этой даты в 2014 году. Фактически торжественные мероприятия в память об окончании Второй мировой войны проводятся 8 и 9 мая.

Эти дни посвящены памяти более 80 миллионов человек, погибших в боях Второй мировой войны, умерших вследствие преступлений нацизма, и чествованию подвига тех, кто выжил пройдя через все ужасы Второй мировой войны.

Напомним, 8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Его подписал начальник Оперативного штаба ОКВ генерал-полковник Альфред Йодль по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован он был на следующий день в Берлине. 

Напомним, 10 апреля в Киеве на щите монумента Родина-мать открыли смотровую площадку.

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Теги: День памяти и примирения, Вторая мировая война, Родина мать, монумент, Киев
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