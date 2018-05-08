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В Киеве погибла женщина, выпав с восьмого этажа

Комментариев: 1
Трагедия произошла на улице Дегтяревской. Личность потерпевшей пока не установлена, на вид ей около 35 лет.
На месте работают следователи, которые будут устанавливать причины трагедии
На месте работают следователи, которые будут устанавливать причины трагедии
espreso.tv

В Шевченковском районе столицы из окна восьмого этажа выпала женщина. Инцидент произошел на улице Дегтяревской, сообщают Стражи. Эспрессо.

“Соседи рассказывают, что услышали скрежет металла и женский крик. Подойдя ближе, на крыше подъезда первого этажа они увидели тело женщины и сразу вызвали скорую и полицию“, – говорится в сообщении.

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Приехавшие на вызов медики констатировали смерть женщины, которая погибла мгновенно от полученных травм.

По словам очевидцев, погибшей на вид было около 35 лет, она была в домашней одежде, поэтому предполагают, что покойная жила в этом доме.

Личность потерпевшей пока не установлена. На месте работают следователи, которые будут устанавливать причины трагедии.

Напомним, 5 мая в столичном районе Виноградарь, на проспекте Василия Порика, мужчина упал с 10-го этажа 16-этажного дома, когда мыл окна. 

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Теги: Киев, смерть, самоубийство, женщина, суицид, самоубийца
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Комментариев (1)
missMargo    08.05.2018, 13:47
Оценка:  0
missMargo
Соседка с третьего этажа;(
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