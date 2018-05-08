В Киеве погибла женщина, выпав с восьмого этажа

Трагедия произошла на улице Дегтяревской. Личность потерпевшей пока не установлена, на вид ей около 35 лет.

На месте работают следователи, которые будут устанавливать причины трагедии espreso.tv

В Шевченковском районе столицы из окна восьмого этажа выпала женщина. Инцидент произошел на улице Дегтяревской, сообщают Стражи. Эспрессо.

“Соседи рассказывают, что услышали скрежет металла и женский крик. Подойдя ближе, на крыше подъезда первого этажа они увидели тело женщины и сразу вызвали скорую и полицию“, – говорится в сообщении.

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Приехавшие на вызов медики констатировали смерть женщины, которая погибла мгновенно от полученных травм.

По словам очевидцев, погибшей на вид было около 35 лет, она была в домашней одежде, поэтому предполагают, что покойная жила в этом доме.

Личность потерпевшей пока не установлена. На месте работают следователи, которые будут устанавливать причины трагедии.

Напомним, 5 мая в столичном районе Виноградарь, на проспекте Василия Порика, мужчина упал с 10-го этажа 16-этажного дома, когда мыл окна.