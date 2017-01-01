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Вспышка Кори в Киеве: в мае заболели 211 человек

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За первую неделю мая в столице госпитализировали 100 человек с корью, среди которых треть – дети.
В Киеве фиксируют рост заболеваемости корью
В Киеве фиксируют рост заболеваемости корью
Getty Images

В Киеве за первую неделю мая уже зарегистрировано 211 случаев заболевания корью, госпитализировано около 100 человек, среди которых треть - дети. Такие обновленные по состоянию на 8 мая данные сообщил УНИАН директор Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

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Из общего 211 заболевших, 151 человек - взрослые и 60 детей в возрасте до 17 лет. В мае госпитализированы 95 больных, в т.ч. 31 ребенок.

По его словам чиновника, случаи кори зафиксированы во всех районах столицы. Наибольшее количество больных сейчас зафиксирована в Дарницком районе - 34 (из них 8 - дети) и Святошинском районе - 28 (13 - дети).

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По предварительным данным, однократно привитые 9 больных, двукратно - 6, остальные - не привиты или не имеют данных о прививках.

В апреле количество больных корью в Киеве тоже выросло. Всего  заболевших корью в Украине за последнюю неделю в период с 24 апреля по 2 мая составило 1143 человек.

 

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Теги: Киев, болезнь, корь, госпитализация
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