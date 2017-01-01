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В Киеве Рада и Кабмин остались без воды из-за аварии

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Подвал в ресторане по Грушевского залило водой, после чего ремонтная бригада обнаружила скрытую утечку воды и перекрыла водоснабжение до 10 мая.
Временно перекрыт проезд по Грушевского в районе домов 14 и 18
Временно перекрыт проезд по Грушевского в районе домов 14 и 18
ukranews.com

В Киеве из-за аварии на водопроводной сети по улице Грушевской, без водоснабжения остались правительственные здания Кабинета министров и Верховной Рады. 

Об этом сообщает Киевводоканал.

Изначально поступила информация про залитый водой подвал в ресторане по Грушевского, 16, после чего ремонтная бригада обнаружила скрытую утечку воды.

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“В 10:04 в главную диспетчерскую Киевводоканала поступило сообщение о залив подвала по адресу Грушевского,16 (ресторан 5 Авеню). При обследовании была выявлена скрытая утечка на сети д-500. В 13:10 сеть д-500 была отключена. Утечка ликвидирована. Ремонтные работы предусматривают разрытия проезжей части. Разрешение на разрытие получено на вечер 9 мая”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что без водоснабжения также остались редакция газеты Правительственный курьер, жилой дом на улице Грушевского,16 и Управление делами Верховной Рады.

Также временно ограничено движение транспорта по улице Грушевского в районе домов 14 и 18. Ремонтные работы планируют провести 10 мая.

Напомним, 24 апреля в Киеве на улице Соломенской, 15а прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате чего пострадали три автомобиля. 

Ранее, 13 апреля, в центре столицы без водоснабжения остались дома из-за повреждения водопровода во время проведения работ на дождевой канализации неизвестной организацией.

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Теги: Киевводоканал, Верховная Рада, Кабмин, авария, водоснабжение
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