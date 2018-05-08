Переключиться на мобильную версию

Нападение на АТОшника: родители подозреваемой считают дочь невиновной

Комментариев: 1
Суд избирает меру пресечения Екатерине Лапинской - пока что единственной задержанной в деле о нападении на Дмитрия Вербича.
Валентина Лапинская не верит в виновность дочери
Валентина Лапинская не верит в виновность дочери
tsn.ua

Во вторник 8 мая, суд избирает меру пресечения Екатерине Лапинской – 25-летней девушке, которую задержали за избиение бойца АТО Дмитрия Вербича. Родители подозреваемой прокомментировали задержание дочери и заявили, что не верят в причастность Екатерины к преступлению. Об этом сообщила ТСН.

Читай также: Нападение на “киборга“ организовал россиянин - СБУ

“Я думаю, что ребенок просто оказался не в том месте не в то время. Потому что слишком хорошо относится к участникам АТО. Так не могло быть“, - уверена Валентина Лапинская, мать Екатерины. Она утверждает, что с момента задержания дочери видела ее только издалека. Другие комментарии журналистам Валентина давать отказалась.

Заседание проходит в Подольском суде. Начало назначили на 15 часов, однако заседание перенесли в другой зал, потому что в том, где собирались заседать, не хватило места для журналистов. Поэтому заседание перенесли. Прокуратура требует пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле четверо неизвестных в масках напали на участника АТО, “киборга“ Дмитрия Вербича, избив и нанеся ему удар ножом в районе почки.

Задержанной объявили о подозрении в понедельник, 7 мая.

Поделись:
Теги: Киев, избиение, АТО, киборг, подозреваемая, родители, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Gagarinn    08.05.2018, 17:11
Оценка:  0
Gagarinn
На зону шмару и ее ватных подельников!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь