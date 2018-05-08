Нападение на АТОшника: родители подозреваемой считают дочь невиновной

Суд избирает меру пресечения Екатерине Лапинской - пока что единственной задержанной в деле о нападении на Дмитрия Вербича.

Во вторник 8 мая, суд избирает меру пресечения Екатерине Лапинской – 25-летней девушке, которую задержали за избиение бойца АТО Дмитрия Вербича. Родители подозреваемой прокомментировали задержание дочери и заявили, что не верят в причастность Екатерины к преступлению. Об этом сообщила ТСН.

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“Я думаю, что ребенок просто оказался не в том месте не в то время. Потому что слишком хорошо относится к участникам АТО. Так не могло быть“, - уверена Валентина Лапинская, мать Екатерины. Она утверждает, что с момента задержания дочери видела ее только издалека. Другие комментарии журналистам Валентина давать отказалась.

Заседание проходит в Подольском суде. Начало назначили на 15 часов, однако заседание перенесли в другой зал, потому что в том, где собирались заседать, не хватило места для журналистов. Поэтому заседание перенесли. Прокуратура требует пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле четверо неизвестных в масках напали на участника АТО, “киборга“ Дмитрия Вербича, избив и нанеся ему удар ножом в районе почки.

Задержанной объявили о подозрении в понедельник, 7 мая.