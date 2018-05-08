Кличко наградил лучших медсестер столицы

В финале, который проходил на базе Киевского медицинского колледжа, принимали участие 13 лучших медицинских работниц.

Повышение социальных стандартов для медицинских работников столицы, и улучшение уровня предоставления медицинских услуг - одно из приоритетных направлений работы столичной власти.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время награждения победителей конкурса “Лучшая медицинская сестра Киева 2018“.

В финале, который проходил на базе Киевского медицинского колледжа, принимали участие 13 лучших медиков, которые прошли первый тур соревнований. Победительница поедет в сентябре в Харьков на всеукраинский конкурс.

“Я хочу поблагодарить за работу всех присутствующих здесь медицинским работникам. За ваш профессионализм, вашу энергию и преданность профессии. Вам люди доверяют самое ценное, что у них есть - свое здоровье и свою жизнь, - подчеркнул мэр. - Да, я знаю, в каких условиях вы работаете. Вы достойны лучшего - и в условиях труда, и в ее оплате. Сегодня столичная власть делает все возможное, чтобы повысить престиж профессии медсестры“, - отметил Кличко.

По его словам, в медицинских заведениях столицы работает почти 19 тысяч медицинских сестер и медбратьев. И сегодня медицинским учреждениям Киева не хватает почти 6000 медиков. Чтобы повысить уровень жизни работников медицинских учреждений в 2017 году столичная власть установила среднюю муниципальную надбавку к зарплате в размере почти 26 процентов. И средняя зарплата составляла более 7000 гривен. В этом году удалось увеличить надбавку к почти 32 процентов. И средняя зарплата медицинских сестер в Киеве значительно вижче, чем по стране.

“Но, мы понимаем, что этого недостаточно. И будем и дальше повышать социальные стандарты для специалистов, которые каждый день спасают человеческие жизни, - заявил Кличко. - В прошлом году курсы повышения квалификации прошли почти 4000 столичных медсестер и медбратьев. И в этом году мы продолжаем тренинги. Я еще раз благодарю вас за ваш труд“.

Кличко отметил, что в этом году в больнице столицы продолжат закупать новое оборудование, ремонтировать помещения медучреждений. Мэр Киева подчеркнул, что для столичной власти реформирования сферы здравоохранения является одним из приоритетов. Он подчеркнул, что расходы на медицину в бюджете столицы в этом году существенно увеличены и составляют 9,1 миллиона гривен.