Гигантский Scrabble в ТРЦ Lavina Mall к юбилею игры

12 мая Киев присоединится к всемирному празднованию 70-летнего юбилея одной из самых популярных настольных игры в слова – Scrabble! В этом году в Украине впервые отметят день рождения Scrabble гигантской версией игры для знатоков всех возрастов.

Дата: 12 мая 2018

Время: 11.00 – 19.00

Место: ТРЦ LAVINA Mall, ул. Берковецкая, 6Д

Мероприятие состоится 12 мая в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д). С 11:00 до 19:00 каждый желающий сможет проверить свою эрудированность, сыграв в самую большую версию Scrabble в Украине, составив слово, либо сразившись с достойными соперниками в многочасовом состязании.

Специальные задания и конкурсы с призами гарантировано подарят хорошее настроение и азарт гостям мероприятия.

Вход и участие в международном дне Scrabble – бесплатный.

10 интересных фактов о Scrabble: