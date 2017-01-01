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Гигантский Scrabble в ТРЦ Lavina Mall к юбилею игрыРеклама

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12 мая Киев присоединится к всемирному празднованию 70-летнего юбилея одной из самых популярных настольных игры в слова – Scrabble! В этом году в Украине впервые отметят день рождения Scrabble гигантской версией игры для знатоков всех возрастов.
Гигантский Scrabble в ТРЦ Lavina Mall к юбилею игры

 

 

Дата: 12 мая 2018

Время: 11.00 – 19.00

Место: ТРЦ LAVINA Mall, ул. Берковецкая, 6Д

 

 

Мероприятие состоится 12 мая в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д). С 11:00 до 19:00 каждый желающий сможет проверить свою эрудированность, сыграв в самую большую версию Scrabble в Украине, составив слово, либо сразившись с достойными соперниками в многочасовом состязании.

Специальные задания и конкурсы с призами гарантировано подарят хорошее настроение и азарт гостям мероприятия.

Вход и участие в международном дне Scrabble – бесплатный.

10 интересных фактов о Scrabble:

  1. Игра Scrabble - самая популярная в мире настольная игра в слова
  2. Игра Scrabble изобретена архитектором по имени Альфред Мошер Батс
  3. Первым названием Scrabble было Lexico
  4. Scrabble – игра для всех возрастов
  5. Любовь к Scrabble объединяет не только обычных людей, но и таких знаменитостей, как Киану Ривз и Стинг, Мел Гибсон, Елизавета II и пр.
  6. Scrabble широко используется по всему миру как эффективный метод преподавания английского языка
  7. Более 150 миллионов Scrabble были проданы в 122 странах мира
  8. Игра доступна на 29 языках. Последний, валлийский язык, добавлен в 2006 году
  9. В мире насчитывается около 4 000 клубов Scrabble, а каждый час начинается не менее 30 000 игр
  10. Лошадь Scrabble, после нескольких неудачных выступлений на ипподромах Англии, вышла на “пенсию“, в отличии от игры Scrabble, которая уже 70 лет побеждает в битве за любовь и азарт в 122 странах мира!
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