Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид
Подозреваемая в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская на суде 8 мая заявила, что является инвалидом первой группы.
Об этом во вторник, 8 мая, сообщила ТСН.
Во время заседания представитель прокуратуры заявил, что будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под арест в СИЗО сроком на 60 суток.
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Судья спросил Лапинскую, не имеет ли она на содержании людей с инвалидностью, на что та ответила, что сама имеет инвалидность с детства.
“Я инвалид 1-й группы. Инвалидность установлена с детства. Я находилась на диализе и теперь во мне установлена трансплантация почки“, - подчеркнула она.
Напомним, нападение на участника АТО Дмитрия Вербича было совершено 2 мая. Четверо неизвестных в масках избили его и ударили ножом. Родители подозреваемой считают дочь невиновной. Мать Лапинской утверждает, что девушка просто оказалась не в то время не в том месте.