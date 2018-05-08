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Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид

Комментариев: 2
На заседании суда, который избирает ей меру пресечения, Екатерина Лапинская сообщила, что является инвалидом первой группы.
Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид
© tsn.ua
Фото 1/6
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
  • Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид
Задержанная Екатерина Лапинская заявила о своей инвалидности
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Подозреваемая в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская на суде 8 мая заявила, что является инвалидом первой группы.

Об этом во вторник, 8 мая, сообщила ТСН.

Во время заседания представитель прокуратуры заявил, что будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под арест в СИЗО сроком на 60 суток.

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Судья спросил Лапинскую, не имеет ли она на содержании людей с инвалидностью, на что та ответила, что сама имеет инвалидность с детства.

“Я инвалид 1-й группы. Инвалидность установлена ​​с детства. Я находилась на диализе и теперь во мне установлена ​​трансплантация почки“, - подчеркнула она.

Напомним, нападение на участника АТО Дмитрия Вербича было совершено 2 мая. Четверо неизвестных в масках избили его и ударили ножом. Родители подозреваемой считают дочь невиновной. Мать Лапинской утверждает, что девушка просто оказалась не в то время не в том месте. 

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Теги: Суд, инвалидность, избиение, киборг, подозреваемая
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Комментариев (3)
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Эзоп    08.05.2018, 17:38
Оценка:  +4
Эзоп
Ну конечно, не в том месте, не в той компании, не то делала, и вообще она сама та! Когда пытались убить человека все были и те, и там, а теперь элементарно "включили дурака"! Инвалид по жизни должен быть гуманистом, а не находится не в том месте! Это мое мнение.
Конфузий    08.05.2018, 18:43
Оценка:  0
Конфузий
Ну так воспитывать нужно было, а не пускать на самотек.
bamgram    08.05.2018, 17:26
Оценка:  +4
bamgram
больная на голову,но на вердикт это влиять не должно
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