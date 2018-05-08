На заседании суда, который избирает ей меру пресечения, Екатерина Лапинская сообщила, что является инвалидом первой группы.

Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид

Подозреваемая в избиении "киборга" заявила, что она инвалид

Подозреваемая в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская на суде 8 мая заявила, что является инвалидом первой группы.

Об этом во вторник, 8 мая, сообщила ТСН.

Во время заседания представитель прокуратуры заявил, что будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под арест в СИЗО сроком на 60 суток.

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Судья спросил Лапинскую, не имеет ли она на содержании людей с инвалидностью, на что та ответила, что сама имеет инвалидность с детства.

“Я инвалид 1-й группы. Инвалидность установлена ​​с детства. Я находилась на диализе и теперь во мне установлена ​​трансплантация почки“, - подчеркнула она.

Напомним, нападение на участника АТО Дмитрия Вербича было совершено 2 мая. Четверо неизвестных в масках избили его и ударили ножом. Родители подозреваемой считают дочь невиновной. Мать Лапинской утверждает, что девушка просто оказалась не в то время не в том месте.