Финал Лиги чемпионов: АМКУ проверяет гостиницы из-за огромных цен

Если во время проверки будут найдены нарушения, гостиницам грозят штрафами, лишением лицензий и ценных бумаг.

Об открытии дел против гостиниц говорить еще рано УНИАН

Киевское отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц столицы из-за сообщений о заоблачных ценах на проживание перед финалом Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В АМКУ отмечают, что повышение цен во время спортивных событий - обычная практика для рыночных отношений, однако синхронный существенный рост цен может свидетельствовать о возможном сговоре участников данного рынка.

В то же время, председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook сообщил, что об открытии дела против участников гостиничного рынка пока говроить рано, поскольку еще нет необходимой информайции.

Если нарушителей обнаружат, то по ним будут применены меры, предусмотренные действующим законодательством о защите экономической конкуренции - например, могут налагать штрафы или же блокировать ценные бумаги организаций.

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Напомним, ранее в соцсетях пользователи начали выкладывать скриншоты с ценами отелей и квартир, которые выросли до пятизначных цифр за ночь. Многие киевляне после начали предлагать жилье болельщикам бесплатно.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в связи с большим ажиотажем вокруг финала Лиги чемпионов он “будет селить гостей у себя дома“. Подобное заявление также делал министр информполитики Юрий Стец.

До этого, фанаты Ливерпуля заявили, что обратятся в УЕФА по поводу повышения цен. Они также отметили, что цены возросли не только в гостиницах, но и у частных арендодателей.