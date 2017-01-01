Посетите парково-отельный комплекс всей семьей, чтобы перезагрузиться, отдохнуть и оздоровиться.

Наконец-то мы дождались солнышка и тепла, когда хочется проводить больше времени на природе всей семьей. Пикник – это всегда положительные эмоции и веселье, но иногда хочется его несколько разнообразить, добавить незабываемых впечатлений. Мы знаем, как и где можно отдохнуть, чтобы как следует расслабиться и открыть для себя что-то новое.

Весной все нуждаются в перезагрузке, но не всегда есть возможность забыться и уехать отдыхать. А мы приберегли для тебя, пожалуй, идеальный вариант – парково-отельный комплекс Equides, который расположен в 15 км от Крещатика. Живописное место на берегу озера, огромная территория в 16 га – все способствует релаксу и “отключке“ от ежедневной суеты.

Здесь ты можешь не просто пообщаться с близкими в беседке, но и активно отдохнуть, в уютной обстановке полюбоваться потрясающими пейзажами, а после – переночевать: отель, ресторан, бассейн, гольф-зона, аквазона, пейнтбол, катание на квадроциклах, фуд-корт – все это к твоим услугам. Но самое главное: в комплексе Equides тебе и твоей семье всегда рады.

Кроме прочего, у посетителей есть уникальная возможность увидеть, как содержат лошадей, инфраструктуру клуба для лошадей – солярии, беговые дорожки и т. д. Ведь ни для кого не секрет, что конный спорт – это отличный способ привести свои мысли в порядок, забыть о проблемах, оздоровиться духовно и физически. В компании лошадей ты сможешь зарядиться позитивными эмоциями, весело провести время, а самое главное – с пользой для собственного здоровья. А если у тебя есть детки – поверь, они будут в восторге! В парково-отельном комплексе Equides раздолье для аматорских прогулок верхом и спортивных тренировок, созданы все условия комфорта для отдыха всей семьей.

Еще один приятный бонус для посетителей комплекса – эксклюзивная возможность стать частью различных соревнований, где можно отлично провести время. Нам удалось узнать, что совсем недавно в клубе Equides открылся сезон соревнований, попасть на которые ты можешь совершенно бесплатно (визит входит в стоимость отдыха). Кроме того, здесь тебя ближе познакомят с конным спортом и проведут экскурсию по конюшням. Для удобства ознакомься с графиком проведения соревнований: