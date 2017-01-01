В центре Киева 9 мая перекроют движение транспорта

В столице Украины в связи с проведением массовых мероприятий 9 мая будут перекрыты дороги для общественного и автомобильного транспорта.

В Киеве в среду, 9 мая, в связи с проведением массовых мероприятий, начиная с 3:00 перекроют дороги для общественного и автомобильного транспорта. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

Перекрытие движения на улицах в центре Киева состоится на отдельных участках дороги:

ул. Лаврская - вул. Запечерна

ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов

ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая

ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная

ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская

ул. Цитадельная - ул. Лаврская

аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)

ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика

переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы

ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)

ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина Велика Кишеня)

ул. Лаврская - Лаврский переулок Площадь Славы (пандус напротив аллеи).

Ранее сообщалось, что большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.

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