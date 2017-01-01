Полиция возбудила два уголовных производства. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке скрыться. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции во вторник, 8 мая.

По информации правоохранителей, они узнали о функционировании фальшивого обменника и устроили засаду на улице Татарской в Шевченковском районе.

Мошенники разместили в интернете объявление о выгодном курсе обмена валют и, выманив у клиента 10 тысяч долларов, попытались скрыться через окно.

"Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских. Однако его вместе с сообщником задержали. В результате стрельбы никто не пострадал", – говорится в сообщении и отмечается, что у задержанных изъяли два пистолета.

Следователи начали два уголовных производства по статьям го грабеже и посягательстве на на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.4 ст.186 и ст. 348 УК украины). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве со стрельбой задержали валютных мошенников

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в рюкзаке. Инцидент произошел на улице Каунасской.

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