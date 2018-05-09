В Киеве случилось тройное ДТП с опрокидыванием

Авария произошла на пересечении улиц Телиги и Гонты.

В Киеве на перекрестке улиц Гонты и Телиги во вторник, 8 мая, около 23:00 столкнулись три автомобиля и один перекинулся. В результате аварии есть пострадавшие - двоих водителей госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

На улице Елены Телиги возле перекрестка столкнулись Mercedes, Volkswagen и Peugeot.

Читай также: В Ровенской области авто вылетело с дороги: двое погибших

“Последний автомобиль от сильного удара перевернулся на бок. Водитель машины не пострадал. Он рассказал, что ехал со стороны метро Шулявка и хотел совершить разворот на перекрестке с улицей Гонты. После него двигалась девушка на авто Volkswagen. Mercedes ехал к Шулявке и проезжал на запрещенный свет светофора. Mercedes столкнулся с Volkswagen, а потом и задел Peugeot“, - говорится в сообщении.

От сильного удара пострадали водители Mercedes и Volkswagen. Обоих госпитализировали в больницу №17. Водитель-девушка Volkswagen получила травмы ног, рук и головы. А водителя Mercedes доставили в больницу с травмами ног, позвоночника и плечевых суставов.

На месте работали медики, полиция и пожарные, которые заливали водой асфальт, где пролился бензин с автомобилей.

Как стало известно, на месте ДТП были установлены камеры наблюдения. Полиция использует запись для проведения следственных действий.

Как сообщалось 8 мая, под Николаевом произошло лобовое ДТП, есть жертвы.