В Киеве главу Россотрудничества облили зеленкой

Также россиянину плеснули на спину какую-то грязь.

Радикалы из С14 облили зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева. Нападение произошло утром в среду, 9 мая.

Фото с места происшествия опубликовалл журналист Роман Синицин в Facebook.

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“С14 и команда добра в составе Роман Синицин, Родион Шовкошитный и Алексей Цимбалюк поздравили руководителя Россотрудничества и заместителя посла РФ Воробьева с девятомаем. На спине запах русского мира“, - отметил один из нападавших.

Такой поступок не красит украинское общество Сергій Мазур/Facebook

Стоит отметить, что по подобные радикальные акции могут носить характер провокаций и только играть на руку врагу, разжигая в нашем обществе рознь и вражду. Такой поступок не красит украинское общество культурой, если враг паршив и лжив, то это не повод самим опускаться до низости.

Напомним, в феврале этого года члены Организации украинских националистов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской “дочки“ Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании Альфа-банка.

Как сообщалось 5 мая, в УПЦ МП пожаловались на оскорбления и угрозы от С14.