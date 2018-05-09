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Нацкорпус заблокировал здание телеканала Интер

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Представители Национального корпуса наклеили на здание телеканала наклейки "Сделаем Интер патриотическим".
Нацкорпус заблокировал здание телеканала Интер
© facebook.com/politicalpartynationalcorps
Фото 1/9
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
  • Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
Нацкорпус заблокировал здание телеканала Интер
Нацкорпус пришел под здание телеканала Интер
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Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Укринформ.

Активисты требуют снять с эфира отрывки концерта, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Они наклеили на здание телеканала наклейки “Сделаем Интер патриотическим“.

На своей странице в соцсети Facebook Нацкорпус заявляет, что требует лишить канал лицензии.

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“Национальный Корпус пришел к зданию телеканала Интер с требованием лишить лицензии канал олигарха-коллаборациониста Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика“, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее телеканал Интер разместил в сети отрывок концерта, посвященного 9 мая. На нем ведущий Андрей Доманский произносит речь, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Нацсовет призвал прекратить раскалывать общество, комментируя отрывок концерта телеканала.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Интер, фото, 9 мая, День Победы, телеканал, Национальный корпус
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Комментариев (1)
BROKER666    09.05.2018, 11:54
Оценка:  0
BROKER666
доманский - шльондра кремльовская
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