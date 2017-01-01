День Победы: в Киеве задержаны четыре человека

В столице два человека пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, еще два - использовать запрещенную символику.

В Киеве во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала четырех человек. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

По его словам, большая часть акции проходит спокойно. Однако было двое задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику, и два человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий. В результате произошли столкновения.

Читай также: День Победы: хроника событий 9 мая, все подробности

“Мужчина пытался пройти туда, где проводятся полицейские меры, но его остановили наряды. Ружье висело у него на плече, его (оружие) направят на экспертизу, мужчину доставили в райуправление. Он не может объяснить пока свои действия“, - сказал начальник столичной полиции.

Задержанных доставили в районное управление.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, в связи с проведением массовых мероприятий, возле станции метро Арсенальная перекрыто движение на части ул. Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы, на дороге установлены металлическое перекрытие и рамки металлоискателей.