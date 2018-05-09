В Киеве задержали мать погибшей экс-нардепа Бережной - СМИ

Елену Бережную задержали во время акции Бессмертный полк. Сейчас женщина находится в Печерском райотделе полиции.

В Киеве во время акции Бессмертный полк полиция задержала главу Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елену Бережную.

Об этом в среду, 9 мая, сообщает Главком.

Отмечается, что женщину задержали за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.

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“Во время задержания Бережная сопротивлялась, но правоохранителям все же удалось поместить Бережной к автомобилю патрульной полиции“, - сообщает СМИ.

В то же время правозащитная группа Успішна варта на своей странице в соцсети Facebook сообщает, что Бережная сейчас находится в Печерском райотделе полиции. К ней едет адвокат.

Во время задержания Бережная сопротивлялась glavcom.ua

Елена Бережная из райотдела поедет в больницу glavcom.ua

“Сотрудники полиции применили к ней физическое насилие, Елена Бережная из райотдела будет ехать в больницу для получения медицинской помощи. Елена Бережная просит о помощи все правозащитные и международные организации!“ - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции применили к ней физическое насилие glavcom.ua

Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала четырех человек - пытались использовать запрещенную символику и без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

Как сообщалось, 5 августа 2017 года Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. За рулем находился гражданин Болгарии. Он также погиб в аварии.

В аварии выжила только 8-летняя дочь Бережной - Даниэла. Девочка сидела сзади и была пристегнута ремнями безопасности.