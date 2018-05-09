В центре Киева в метро умер пассажир
Инцидент случился на станции метро Кловская в Печерском районе столицы. Причины устанавливает полиция.
На столичной станции метро Кловская в среду, 9 мая, умер человек. Об этом сообщает издание Левый берег.
Причины случившегося пока неизвестны, пишет издание.
Напомним, 7 мая в Киеве у выхода метро нашли тело полицейского.
В Харькове на станции метро умер мужчина
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