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В центре Киева в метро умер пассажир

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Инцидент случился на станции метро Кловская в Печерском районе столицы. Причины устанавливает полиция.
На станции метро Кловская 9 мая умер пассажир
На станции метро Кловская 9 мая умер пассажир
wikipedia.org

На столичной станции метро Кловская в среду, 9 мая, умер человек. Об этом сообщает издание Левый берег.

Причины случившегося пока неизвестны, пишет издание.

Напомним, 7 мая в Киеве у выхода метро нашли тело полицейского.

В Харькове на станции метро умер мужчина

 

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Теги: метро, смерть, пассажир, чрезвычайные происшествия
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Источник: korrespondent.net

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