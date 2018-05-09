В центре Киева в метро умер пассажир

Инцидент случился на станции метро Кловская в Печерском районе столицы. Причины устанавливает полиция.

На столичной станции метро Кловская в среду, 9 мая, умер человек. Об этом сообщает издание Левый берег.

Причины случившегося пока неизвестны, пишет издание.

Напомним, 7 мая в Киеве у выхода метро нашли тело полицейского.

В Харькове на станции метро умер мужчина

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