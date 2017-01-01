В полиции заявили, что контролируют ситуацию под Интером

Правоохранители заявили, что будут реагировать на любые нарушения и не допустят радикальных и провокационных действий на акции националистов, .

Полиция охраняет общественный порядок и не допустит провокаций на акции, которую Национальный корпус, проводит среду, 9 мая, возле редакции телеканала Интер. Об этом заявляет пресс-служба полиции Киева.

"Полиция охраняет общественный порядок и своим присутствием обеспечивает защиту от радикальных и провокационных действий. Правоохранители будут реагировать на любые нарушения и действовать в соответствии с действующим законодательством", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщалось, под телеканалом Интер проходит акция Национального корпуса, в которой участвуют около 70 человек.

Участники расклеили листовки на фасаде здания. Они требуют чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта.

Напомним, ранее телеканал Интер разместил в сети отрывок концерта, посвященного 9 мая. На нем ведущий Андрей Доманский произносит речь, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

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