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ДТП в Киеве: военный погиб перебегая дорогу

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Мужчина пересекал восьмиполосный проспект в неположенном месте, хотя поблизости находился подземный переход.
Полиция на месте ДТП в Киеве
Полиция на месте ДТП в Киеве
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль Skoda насмерть сбил военнослужащего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По данным инфоресурса, мужчина 1997 года рождения перебегал восемь полос дороги, тогда как вблизи располагался подземный переход. Он погиб в карете скорой помощи от полученных травм. 

Cмотрите фотогалерею: ДТП в Киеве: военный погиб перебегая дорогу

По информации 112 Украина, военный скончался еще до приезда медиков. Телеканал отмечает, что по предварительным выводам правоохранителей, виновным в аварии является как пешеход, так и водитель авто, который якобы превысил скорость.

Движение на участке дороге, где произошла авария было осложнено. Там работали медики и полиция. Обстоятельства происшедшего выясняются.

 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, видео, фото, авария, военный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    10.05.2018, 03:11
Оценка:  0
providets333
Навіть у звільненні військовий повинен дотримуватися уставу та являтися прикладом для інших громадян.
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