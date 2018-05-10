ДТП в Киеве: военный погиб перебегая дорогу

Мужчина пересекал восьмиполосный проспект в неположенном месте, хотя поблизости находился подземный переход.

Полиция на месте ДТП в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль Skoda насмерть сбил военнослужащего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По данным инфоресурса, мужчина 1997 года рождения перебегал восемь полос дороги, тогда как вблизи располагался подземный переход. Он погиб в карете скорой помощи от полученных травм.

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По информации 112 Украина, военный скончался еще до приезда медиков. Телеканал отмечает, что по предварительным выводам правоохранителей, виновным в аварии является как пешеход, так и водитель авто, который якобы превысил скорость.

Движение на участке дороге, где произошла авария было осложнено. Там работали медики и полиция. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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